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Новые тарифы «Аэроэкспресса» заменили «Групповой» и «Семейный» с 9 апреля
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Новые тарифы «Аэроэкспресса» заменили «Групповой» и «Семейный» с 9 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Групповой билет по тарифу «Семья & друзья» или «Семья & друзья. Туда-обратно» можно купить в кассах компании, у мобильных кассиров, на сайте, а также в мобильном приложении «Аэроэкспресса».
Ранее существовавшие тарифы «Аэроэкспресса» «Групповой» и «Семейный» заменены с 9 апреля новыми.
— «Аэроэкспресс» запускает новые групповые тарифы для пассажиров, которые путешествуют большой компанией. Цена поездки в одну сторону составит около 200 руб. на человека. Новые тарифы заменили существовавшие ранее тарифы «Групповой» и «Семейный», — сообщила пресс-служба компании.
В пресс-службе добавили, что групповой билет по тарифу «Семья & друзья» или «Семья & друзья. Туда-обратно» можно купить в кассах компании, у мобильных кассиров, на сайте, а также в мобильном приложении «Аэроэкспресса». Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья», рассчитанного на проезд группы до четырех человек в одну сторону, составляет 950 рублей, а стоимость билета по тарифу «Семья & друзья. Туда-обратно» — 1,7 тысячи рублей.
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