НПФ выведут из-под закона о противодействии отмыванию доходов

Операции НПФ в части деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению не будут подпадать под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма».

Члены Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам в понедельник поддержали соответствующий законопроект к принятию палатой. Ранее депутаты Госдумы приняли документ в третьем чтении.

Важность нововведения первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв пояснил тем, что по существующим нормам действие 115 ФЗ распространяется на все виды операций негосударственных пенсионных фондов.

«Указанная же мера позволит снизить нагрузку как на негосударственные пенсионные фонды, так и на контролирующие органы, исключив дублирующие контрольные мероприятия в отношении средств обязательного пенсионного страхования», — пояснил сенатор.

По словам парламентария, обязательное пенсионное страхование, как и у остальных участников социального страхования, из сферы регулирования закона исключаться не будет.