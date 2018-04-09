«Деревянная» ипотека: условия, плюсы и риски

Александра Харламова недавно приобрела земельный участок в Подмосковье . Теперь думает строить там дом. Из интернета узнала, что можно взять льготный кредит на покупку деревянного коттеджа. Чтобы выяснить все нюансы новой программы — женщина обратилась к специалисту.

«Если рассматривать деревянную ипотеку как она должна работать — то это субсидированная ставка на 5%, которая возмещается кредитным учреждениям государством», — поясняет эксперт Юрий.

Сейчас банки выдают ипотеку на деревянные дома в среднем под 15% годовых. В рамках субсидирования — ставка по кредиту будет 10%.

У деревянной ипотеки — так уже назвали новую программу эксперты — есть ряд условий. Самое главное — выдают ее без залога недвижимости. Первоначальный взнос — 10%. Размер кредита не должен превышать 3,5 миллиона рублей. При этом взять его можно на покупку не всего дома, а только домокомплекта. По сути, это коробка коттеджа, куда входят внешние стены, межэтажные покрытия и внутренние перегородки.

«Нужно четко понимать, что в строительстве домокомплект — это лишь одна из записей и в общей стоимости объекта она составляет 20-30%. Потому что все остальное — это коммуникации, кровля, окна, внутренняя отделка», — отмечает экономист Юрий Медушенко.

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В первую очередь деревянная ипотека поможет жителям регионов, где стройматериалы и земля более дешевая. Вырастет загруженность предприятий, которые делают домокомплекты. Сейчас их производственные мощности работают на 50-60%.

Самый главный минус новой программы — это непонятно, какой будет платеж, когда ее действие закончится. Она работает до конца осени.

«Шесть месяцев ставку субсидируют. Но что будет потом, мы не знаем», — отмечает основатель строительной корпорации Александр Дубовенко

Второй момент — банки не очень охотно дают ипотеку на деревянные дома. Считают этот продукт очень рискованным. Да и сами люди не спешат брать кредиты на покупку коттеджей из бруса или панели.

«Очень небольшую долю загородных домов покупают в кредит, Как правило, человек копит деньги, договаривается о рассрочке с производителем и так далее», — поясняет главный редактор журнала о загородных домах Дмитрий Синочкин

За рубежом, например, в США возведение деревянных домов занимает 40% от всего объема строительства. В России — всего 12%. В планах Минпромторга — увеличить этот показатель в полтора раза. Если программа деревянной ипотеки будет иметь успех, то ее могут продлить еще на три года.

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