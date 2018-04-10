Ежемесячные премии: определяем фактическую дату выплаты

Рассмотрен конкретный случай, когда ежемесячное поощрение осуществляется в конце следующего месяца.

Какую дату указать как фактическую в форме 6-НДФЛ?

Порядок тот же, что и для выдачи зарплаты, согласно п. 2 ст. 223 НК РФ — это последний день месяца начисления дохода.

Ведомство напомнило и о сроках перечисления налога.

Это нужно сделать не позже следующего дня после выплаты бонуса.

Так, для премии, начисленной за февраль, но выплаченной 25 марта, фактической датой получения будет 28.02.2018.

Оплатить налог за указанную премию налогоплательщик обязан не позднее 26.03.2018.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»