За возвратом займов придется тщательно следить

В закон о валютном регулировании внесены изменения, которые касаются российских организаций, выдающих займы иностранным контрагентам.

Начиная с 14 апреля резиденты, планирующие заключать такие виды договоров, должны иметь в виду, что на них будет возложена обязанность возврата средств.

В данный момент она применяется лишь во внешнеторговых контрактах.

Для этого договор займа должен содержать положение о сроках исполнения долга.

Кроме того, необходимо проинформировать банк о планируемом зачислении средств по возврату займа.

Исключение сделано для тех компаний, которые будут возвращать займы путем зачета взаимных требований, а также в части указания сроков возврата долга — для нерезидентов, занимающихся геологическим изучением и разведкой полезных ископаемых из списка статьи 337 НК РФ

Возврат займа будет считаться выполненным в случае получения страховой выплаты от страховой компании.

Неисполнение сроков репатриации займов будет наказываться штрафом, именно с этой целью соответствующая норма вводится в КоАП:

1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день отсрочки; от 3/4 до одного размера суммы задолженности.

Причем, за указанные нарушения станут штрафовать и должностных лиц организации.

Им придется расстаться с суммой от 20 до 30 тыс. рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.04.2018 № 64-ФЗ Документ включен в СПС «Консультант Плюс»