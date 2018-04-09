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За возвратом займов придется тщательно следить
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За возвратом займов придется тщательно следить 

Время бухгалтера 2 часа назад
В закон о валютном регулировании внесены изменения, которые касаются российских организаций, выдающих займы иностранным контрагентам.
Начиная с 14 апреля резиденты, планирующие заключать такие виды договоров, должны иметь в виду, что на них будет возложена обязанность возврата средств.
В данный момент она применяется лишь во внешнеторговых контрактах.
Для этого договор займа должен содержать положение о сроках исполнения долга.
Кроме того, необходимо проинформировать банк о планируемом зачислении средств по возврату займа.
Исключение сделано для тех компаний, которые будут возвращать займы путем зачета взаимных требований, а также в части указания сроков возврата долга — для нерезидентов, занимающихся геологическим изучением и разведкой полезных ископаемых из списка статьи 337 НК РФ.
Возврат займа будет считаться выполненным в случае получения страховой выплаты от страховой компании.
Неисполнение сроков репатриации займов будет наказываться штрафом, именно с этой целью соответствующая норма вводится в КоАП:
1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день отсрочки; от 3/4 до одного размера суммы задолженности.
Причем, за указанные нарушения станут штрафовать и должностных лиц организации.
Им придется расстаться с суммой от 20 до 30 тыс. рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.04.2018 № 64-ФЗ  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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