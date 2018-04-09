Россияне махнули рукой на курс рубля 

55% россиян ничего не делают, узнав о резком падении рубля, так как не имеют ни рублевых, ни валютных сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
Кроме того, 35% опрошенных не делают ничего, потому что ждут развития событий.
Между тем 7% пользователей «Рамблера» во время падений рубля покупают иностранную валюту, так как рубль может упасть еще больше, а 3% предпочитают продавать ее, потому что она подорожала.
В опросе приняли участие 2264 человека.
Сегодня курс евро на Московской бирже превышал 73 рубля, чего не происходило с сентября 2016 года, а доллар впервые с ноября 2017-го торговался дороже 59,5 рублей. СМИ связали это с обнародованием нового санкционного списка США, в который попали 38 российских бизнесменов и компаний.