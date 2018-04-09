Россияне махнули рукой на курс рубля

55% россиян ничего не делают, узнав о резком падении рубля, так как не имеют ни рублевых, ни валютных сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

Кроме того, 35% опрошенных не делают ничего, потому что ждут развития событий.

Между тем 7% пользователей «Рамблера» во время падений рубля покупают иностранную валюту, так как рубль может упасть еще больше, а 3% предпочитают продавать ее, потому что она подорожала.

В опросе приняли участие 2264 человека.