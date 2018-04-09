Правительство Югры подписало соглашение с Банком «Открытие»

«Мы утвердились в отношении тех генеральных стратегических направлений, которыми уже занимаемся. И, безусловно, обсудили целый набор расширенных возможностей. Банку важно оставаться конкурентоспособным и активно работать на рынке. Наше соглашение глубоко проработано в части привлечения инвестиций, создания условий для них, вплоть до индивидуального сопровождения предпринимателей — отметила глава региона.

Глава округа также отметила, что между Правительством Ханты-Мансийского округа и финансовой организацией заключён договор, на основе которого свободные средства бюджета временно размещаются на депозите ПАО «Открытие».

Как сообщает пресс-центр Правительства Югры, в 2018 году банк реализует в Югре карточный проект «Социальный» и проект национальной платежной системы «Мир», который направлен на обслуживание нуждающихся в социальной поддержке слоев населения округа, к которым относятся пенсионеры и другие получатели выплат.

Банк «Открытие» готов поддерживать значимые социально-экономические проекты Югры, включенные в государственные программы, помогать привлечению инвестиций для финансирования целевых программ, спонсировать спортивные мероприятия, а также взаимодействовать в сфере ипотечного кредитования.

«Безусловно, мы будем взаимодействовать в сфере ипотечного кредитования. Причем как по тем программам, которые являются, в том числе государственными программами округа. Мы сможем предложить совместно более льготную ставку и условия именно по ипотеке как уже по действующим кредитам финансирования, так и по новым», — рассказал Михаил Задорнов.