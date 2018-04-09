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Минфин рассказал об особенностях блокировки картсчетов
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Минфин рассказал об особенностях блокировки картсчетов 

Время бухгалтера 2 часа назад
Если ИФНС решила заблокировать банковские счета налогоплательщика из-за того, что тот не уплатил налоги, штрафы или пени, то банк должен прекратить операции по счету в пределах суммы, указанной в решении.
Согласно п. 7 ст. 76 НК РФ остановить операции по счетам банк должен с того момента, как получит решение инспекции и до того дня, когда решение о блокировке счета будет отменено.
Если у клиента банка на заблокированных счетах больше денег, чем указано в решении ИФНС, то он может заявить в налоговую об отмене блокировки и указать те счета, на которых хватает средств, чтобы заплатить налог. ИФНС, в свою очередь, должна не позже чем через два дня разблокировать средства плательщика на сумму, которая превышает указанную в решении о блокировке.
Судебная практика подтверждает, что выделенные по овердрафту кредитные средства считаются средствами клиента банка. Налоговики полагают, что операции по их расходованию можно приостановить, следуя ст. 76 НК РФ.
Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П устанавливает особенности операций с платежными картами, а также не предусматривает противоречий с налоговым законодательством. Банки, согласно п. 2.8 Положения, могут выполнять операции, сумма которых превышает имеющуюся на карте сумму, овердрафт или кредит. Они осуществляются с помощью предоставленного клиенту кредита в порядке, предусмотренном договором.
ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2018 № 03-02-07/1/16533
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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