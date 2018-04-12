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Финансисты рассказали о вычете по НДФЛ при продаже квартиры, полученной для переселения
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Финансисты рассказали о вычете по НДФЛ при продаже квартиры, полученной для переселения 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: Время Омское
Плательщик получил новую квартиру по программе переселения из ветхого жилья в 2017 г. Старое жилье было у него в собственности с 2006 г.
Новое жилье, по заключенному соглашению, считается равноценным выкупом с зачетом цены прежней квартиры.
По договору мены, следуя п. 1 ст. 567 ГК РФ, первая сторона передает в собственность второй один товар в обмен на другой. На этот договор, по п. 1 ст. 567 ГК РФ, действуют правила купли-продажи, если он не нарушает законодательство. Если из соглашения следует, что физлицо отдает в собственность свою квартиру, получив взамен новую, то подобное соглашение по характеру является договором мены.
Согласно пп. 1 п. 1 и пп. 1 и 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, определяя базу по НДФЛ, плательщик имеет право на вычет при продаже недвижимости, которая была в собственности меньше установленного законом минимального времени владения. Предельная сумма вычета составляет 1 млн руб. Также плательщик может вычесть из своих доходов, облагаемых НДФЛ, траты, связанные с покупкой этого имущества и подтвержденные документами.
Получается, продавая полученную для переселения квартиру, которой он владел менее 5 лет, плательщик может заявить вычет по НДФЛ с доходов от продажи квартиры, но не больше, чем 1 млн руб., либо вычесть из доходов от сделки сумму трат, связанных с ее приобретением. В эти расходы входит цена, указанная в договоре о мене.
ПИСЬМО Минфина РФ от 28.03.2018 № 03-04-05/19795
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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