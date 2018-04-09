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«Связной»: количество денежных переводов в I квартале увеличилось на 5%
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«Связной»: количество денежных переводов в I квартале увеличилось на 5% 

Банки.ру 44 минуты назад
Количество денежных переводов в «Связном» в I квартале 2018 года увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя сумма денежного перевода — на 8%, сообщили Банки.ру в пресс-службе «Связного».
«Связной» за первый квартал 2018 года достиг роста показателей денежных переводов на 13% в сравнении с первым кварталом 2017 года, само количество совершенных переводов увеличилось на 5%, а средняя сумма денежного перевода — на 8%», — говорится в релизе.
Самыми популярными городами, из которых осуществляются переводы, стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В пятерку самых популярных стран, куда россияне перечисляют свои денежные средства, входят Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан и Армения.
«Чтобы отправить перевод в «Связном», клиенту необходимо предъявить паспорт сотруднику салона ретейлера, назвать ФИО получателя, сумму и страну назначения. При последующих переводах потребуется только идентификация клиента по паспорту, данные будут заполняться автоматически, что сократит время на заполнение данных и сам процесс отправления», отмечается в сообщении.
Переводы осуществляются в рублях с возможностью получения в долларах США, евро, казахстанских тенге, киргизских сомах, азербайджанских манатах и других национальных валютах ряда стран.
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