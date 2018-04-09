Банк расторг договор с 72-летней екатеринбурженкой, которая купила одеяло и подушку в кредит

72-летней екатеринбурженке удалось расторгнуть договор с компанией, которая продала ей одеяло и подушку за 74 тысячи рублей (со скидкой комплект пенсионерке обошелся в 53 тысячи).

Дочка пенсионерки Елена рассказала, что после выхода нашего материала её маме сразу же позвонили и пригласили в офис компании.

— Товар в магазине у нас приняли, договор мы расторгли. От банка мы получили письмо, что кредит нам не выдан, — рассказала Е1.RU Елена.

В компании Sonno Bello, где пенсионерка Зоя Михайловна купила одеяло и подушку, сказали, что сейчас пенсионерка им ничего не должна.

— У нас не было скандала, это люди придумали со своей стороны скандал, — рассказала Е1.RU руководитель офиса Олеся. — Мы приняли заявление, его послали на рассмотрение руководству, и в течение 10 дней пришел ответ с положительным решением расторгнуть договор. Мы пригласили их в офис, расторгли договор, сделали акт приёма передачи, приняли товар — то есть всё, что требовалось от нас. Сейчас они нам ничего не должны — и мы им ничего не должны.