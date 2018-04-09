В Москве растет спрос на панельные новостройки

Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий на первичном рынке жилья Москвы составляет 6,3 млн рублей, пишут «Вести».

Год назад, по данным компании Est-a-Tet, этот показатель равнялся 6,4 млн рублей, два года назад — 6,2 млн По этой информации, самая дешевая квартира в этом сегменте в настоящее время продается за 2,5 млн рублей — это студия площадью 22,5 кв. метра в Зеленограде.

Как выбрать жилье?

Ответы на квартирный вопрос

Доля жилья в панельных домах в общем объеме предложений составляет 9%. За год этот показатель вырос на 3%, на 5% — за четыре года.

В настоящее время в панельных новостройках реализуется 99,8 тыс. кв. метров жилья, это на 45% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что коммунальные квартиры в Москве пользуются все меньшим спросом и уже перешли в разряд исчезающего вида жилья. Сейчас коммуналки составляют всего 1,5% от общего числа квартир в продаже, комнаты — 7%.

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