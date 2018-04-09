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Клиенты ВТБ оформили 2 млн «Мультикарт»
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Клиенты ВТБ оформили 2 млн «Мультикарт» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Порядка 15% оформленных карт — кредитные. В топ-3 городов по числу выпущенных карт входят Москва (24% от всех карт), Санкт-Петербург (7%) и Екатеринбург (3%).
Наибольшей популярностью у клиентов пользуется бонусная опция «cashback на весь оборот». Данную программу лояльности выбрали больше половины, оформивших «Мультикарту».
На втором месте — опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 10% годовых. Эту бонусную составляющую выбрали 16% владельцев «Мультикарты». На третьем месте по популярности — опция «Авто» (7%).
Флагманский продукт в линейке кредитных и дебетовых карт, который позволяет клиентам самостоятельно выбирать бонусную категорию, ВТБ запустил в июле прошлого года. «Мультикарта» заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка.
Клиенты могут самостоятельно подобрать дебетовую или кредитную карту с одной программой лояльности по своему выбору. При желании бонусную составляющую можно изменить.
Для клиентов доступны различные программы лояльности, предусматривающие накопление бонусов в зависимости от типов транзакций: за повседневные покупки, оплату путешествий, счетов за парковки, АЗС, рестораны и кафе. Также предусмотрены cash-back на весь оборот по карте и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.
«Мультикарта» позволяет получать существенный доход от транзакций. Так, при зарплате в размере 70 тыс. рублей и объеме ежемесячных операций по карте в 40 тыс. годовой доход от «Мультикарты» составляет более 10 тыс. руб., при этом обслуживание карты абсолютно бесплатно.
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