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Украинцев стали чаще ловить на кражах в российских магазинах
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Украинцев стали чаще ловить на кражах в российских магазинах 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Граждан Украины стали все чаще ловить на кражах в российских супермаркетах. Обвиняемые при задержании почему-то винят власти нашей страны.
Нищие украинцы массово воруют в России. Связано это с тем, что для приезжих из соседней страны все прежние миграционные льготы и привилегии отменены. При задержании с поличным мелкие воришки говорят следователям, что Россия сама подталкивает их к нарушению законов.
Адвокат Евгений Лоханов сообщил изданию Pravda.ru, что количеству совершенных в России преступлений приезжие из Украины обогнали мигрантов из среднеазиатских государств. "Из супермаркетов поступают тысячи жалоб на украинцев. Ежедневно следователям на стол попадают десятки таких дел. У меня у самого бывает по три судебных заседания подряд", — рассказал юрист.
Сейчас для въезда в Россию в качестве мигранта требуется оформить пакет документов, который стоит около 100 тысяч рублей. При среднем заработке на Украине в 11 тысяч это практически нереально. Мало того, сейчас из России начали массово выдворять всех приезжих без необходимых бумаг или с неправильно оформленными документами.
Депутаты Госдумы тем временем обсуждают возможность точечной гуманизации миграционного законодательства. Среди поправок есть и ускоренная процедура получения украинцами официального миграционного статуса.
После событий на Майдане в 2014 году в Россию въехало более 2,4 миллиона граждан Украины. Часть из них (670 тысяч) оформили патенты, а 175 тысяч граждан получили разрешения на работу. С 1 сентября 2017 года действуют упрощенные правила получения российского гражданства украинцами. Для этого необходимо лишь нотариально заверенное заявление об отказе от предыдущего гражданства.
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