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ВТБ Пенсионный фонд: мужчины больше склонны самостоятельно копить на пенсию
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ВТБ Пенсионный фонд: мужчины больше склонны самостоятельно копить на пенсию 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Порядка 60% граждан, самостоятельно формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, составляют мужчины, 40% — женщины. При этом размер среднего счета у женщин на 20% выше, чем у мужчин. Почти половина клиентской базы — это люди в возрасте от 30 до 45 лет.
Негосударственная пенсия — финансовый инструмент, позволяющий гражданам самостоятельно или при участии работодателя формировать дополнительную пенсию.
Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «Мы видим, что все больше молодых людей задумывается о дополнительном финансовом обеспечении после выхода на пенсию. Очень важно и правильно, что о своем будущем граждане начинают заботиться заблаговременно, уже в молодом возрасте — ведь, как говорят, готовь сани летом».
За период с 2010 по 2017 накопленная доходность пенсионных резервов по сбалансированному портфелю, распределенная на счета вкладчиков и участников негосударственных пенсионных программ, составила 79,24%.
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