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Как оплатят работу в ночь?
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Как оплатят работу в ночь? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Устраиваюсь на работу с ночными сменами. Как мне должны оплачивать труд?
— Ночным считается время с 22.00 до 6.00. Каждый час работы в это время оплачивается в повышенном размере — не меньше 20% от часовой тарифной ставки. Конкретные размеры повышения оплаты устанавливаются коллективным договором с учётом мнения представительного органа работников, — разъяснила начальник отдела Госинспекции в Красноярском крае Наталья Ликанова. — Например, если работнику установлена часовая тарифная ставка 180 руб. /час и он отработал 192 часа, из них ночных 56, а доплата за работу в ночное время установлена в размере 25% от часовой тарифной ставки, то сумма доплаты будет равна 2520 руб., а общая сумма зарплаты работника за месяц составит 37 080 руб.
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