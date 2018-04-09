«АльфаСтрахование-ОМС» помогла клиентам вернуть 2,6 миллиона рублей

В 2017 году страховые представители «АльфаСтрахование-ОМС» смогли в досудебном порядке урегулировать большую часть жалоб клиентов компании об оплате бесплатной медпомощи. Благодаря конструктивному диалогу с медицинскими организациями, они помогли вернуть застрахованным 966,9 тысячи рублей в 909 случаях. В судебном порядке рассмотрено 40 обращений, возврат по ним составил 1,6 миллиона рублей, в том числе 1,4 миллиона — с учетом «морального вреда».

В ходе медико-экономической экспертизы было выявлено 230,2 тысячи нарушений в оказании медицинской помощи, а в ходе экспертизы ее качества — еще 225 тысяч нарушений. Для их выполнения были привлечены 2 200 врачей-экспертов и специалистов-экспертов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «АльфаСтрахование», с 1 июля 2016 года в России заработала система страховых представителей для поддержки клиентов при получении услуг обязательного медицинского страхования. Они отвечают на устные обращения граждан и входящие звонки горячей линии ООО «АльфаСтрахование-ОМС» (8-800-555-10-01), всегда могут дать совет и ответить на самые часто задаваемые вопросы. В интересах клиентов страховые представители организуют защиту прав и законных интересов застрахованных в системе ОМС, проводят экспертизу качества оказанной медпомощи.

"Если вы пришли за бесплатной медицинской помощью, но, по неясной вам причине, вас просят оплатить услугу, вы можете обратиться к страховым представителям своей страховой компании и урегулировать этот вопрос. Страховые представители выяснят, правомерно ли требование оплаты, и помогут вернуть средства в случае их незаконного взимания", — говорит директор по развитию «АльфаСтрахование-ОМС» Александр Трошин

Получить информацию по вопросам обязательного медицинского страхования можно по телефону единого информационного центра «АльфаСтрахование-ОМС» 8-800-55-10-01 или на сайте www.alfastrahoms.ru.