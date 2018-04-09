Общественная палата РФ выявила главные проблемы многодетных семей

Большинству многодетных семей не удается воспользоваться всеми положенными им по закону льготами. Такие данные обнаружила Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства. Ее эксперты провели интернет-опрос среди трех тысяч многодетных семей из 53 регионов России.

Минтруд приводит собственную статистику, в которой прослеживаются положительные моменты поддержки многодетных семей. Наш мониторинг рисует несколько менее радужную картину. Мы, например, выяснили, что правом на бесплатную выдачу лекарств для детей до шести лет не могут воспользоваться около 60 процентов семей, есть большие сложности с получением этой льготы,

заявила, комментируя результаты опроса, зампредседателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова

Она заметила, что регионах страны складывается очень разная картина помощи многодетным семьям. Где-то в этой сфере все замечательно, а где-то, наоборот.

В наибольшей степени многодетные семьи не удовлетворены качеством и доступностью следующих мер государственной поддержки: право на бесплатную выдачу лекарств для детей в возрасте до 6 лет; право на бесплатное обеспечение школьной формой; предоставляемые скидки на оплату услуг ЖКХ,

говорится в итогах исследования.

Если говорить о более детальных цифрах, то можно узнать, что лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте до шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства. Только 51% получаю скидку на оплату услуг ЖКХ. 83% семей не пользуются правом бесплатно посещать музеи, парки и выставки. Закон позволяет сделать это без вложения денег один раз в месяц. Многие просто не знают о такой льготе. 18% семей с детьми до 3 лет не могут получить право на первоочередный прием малышей в детский сад. Также четверть опрошенных не знают о возможности для их детей получать бесплатное питание в школе. Действительно, многие семьи просто не получали информации о доступных им льготах. Значительное число опрошенных сталкивалось с затруднениями в получении помощи от государства. При этом лишь незначительная доля опрошенных заявили об отсутствии нужды в мерах господдержки.

Наибольшие затруднения у многодетных семей вызывает получение земельных участков и жилья по причине больших очередей (ожидание в очереди исчисляется годами),

также сказано в результатах исследования.

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