Эпидемия кибермошенничества захватила Москву и Московскую область

Новая волна мошенничества с информационной завязкой для граждан о якобы найденных для них страховых начислениях набирает обороты. Аферисты под разными названиями и никами прикидываются то одними, то другими организациями, в том числе «Пенсионным Фондом» , рассылают через мессенджеры (Viber), социальные сети и другие ресурсы сообщения о якобы найденных страховых начислениях.

Ложный «Пенсионный Фонд», например, информирует, что по СНИЛС гражданина найдены страховые начисления, как правило, порядка 30 000 рублей, и предлагает узнать подробности по выплате посредством ссылки «snils-a.online». Дальше события развиваются уже по знакомой схеме: после перехода по ссылке на сайт какого-то «Центра компенсации неиспользованных медицинских услуг» и ввода своих данных, таких как ФИО и название страны, автоматически осуществляется проверка начисленных выплат, и страховые начисления, конечно, обнаруживаются сразу от нескольких страховых компаний, что в совокупности дает значительную сумму. Естественно, что после нажатия кнопки «получить деньги» предлагается произвести фиксированную плату в 250 рублей, при помощи банковской карты или электронных денег. Также указано, что доступ оплачивается только раз, после чего гражданину можно неоднократно и беспрепятственно получать сведения по начисленным ему страховым взносам. В итоге доверчивый гражданин не только не получает названных сумм, но и теряет свои личные денежные средства.

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве Московской области вновь обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно — номера банковских карт.

Напоминаем также, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице, не делают рассылки через мессенджеры.

Обращаем внимание, что официальная информация, в том числе об индексации, новых выплатах, изменениях законодательства, а также адреса и телефоны территориальных органов Отделения публикуются на официальном сайте Пенсионного фонда России на странице Отделения ПФР по г. Москве и Московской области http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области