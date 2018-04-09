ФРС удвоила долг США и теперь ждет долговой кризис

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика» После того как госдолг США вырос вдвое во время восьмилетнего правления Обамы, пять бывших председателей Национального экономического совета при Белом доме недавно предупредили о надвигающемся долговом кризисе, который возможен на фоне дефицита бюджета в период президентства Трампа.

Наступает долговой кризис. Но не надо винить в этом программы социальных льгот.

Уровень безработицы в США снизился до 4,1%, а экономический рост вполне может усилиться в 2018 году. Потребительская и деловая уверенность на довольно высоком уровне. Что может пойти не так?

Группа экономистов Гуверовского института обнаружила серьезную проблему. Дефицит федерального бюджета в следующем году превысит $1 трлн, а со временем он лишь усилится. В конечном счете, постоянно растущие долги и дефициты приведут к росту процентных ставок.

Часть налоговых поступлений, необходимых для обслуживания растущего долга, будет все больше влиять на способность правительства обеспечивать граждан и реагировать на рецессии и чрезвычайные ситуации.

Все это сложно оспорить. Но экономисты Гуверовского института ошибаются, утверждая, что программы социальных льгот являются единственной причиной проблемы, в то время как налоговый законопроект, принятый в прошлом году, описывается как «хороший первый шаг».

Программы социальных льгот оказывают поддержку пожилым американцам и лицам с низкими доходами или ограниченными возможностями. Стоимость программ растет в основном на фоне старения населения. Эта демографическая проблема актуальна для всех стран с развитой экономикой, и ее трудно решить простым призывом сократить «выплаты льгот».

Конечно, дефицит отражает разрыв между расходами и доходами. Было бы нечестно во всем винить только программы социальных льгот.

В федеральном бюджете был отмечен профицит с 1998 по 2001 год, но огромный вклад в рост дефицита внесли большие сокращения налогов и необеспеченные финансовыми средствами войны. Основная причина, по которой рост дефицита в ближайшие годы окажется сильнее, чем ожидалось, заключается в сокращении налоговых поступлений из-за сокращения налогов в прошлом году, а не увеличение расходов.

В этом году ожидается, что доход упадет ниже 17% от ВВП — самый низкий уровень за последние 50 лет, за исключением последствий двух последних рецессий.

Все поддержали корпоративную налоговую реформу. Установленная ставка налога была слишком высокой, намного выше, чем в других странах ОЭСР . Однако из-за вычетов и изменений в Налоговом кодексе эффективная предельная налоговая ставка была аналогична средней ставке налога среди стран-конкурентов.

Правильный способ проведения реформ заключается в том, чтобы следовать модели налоговой реформы 1986 года, когда были снижены ставки и устранены вычеты.

Вместо этого, снижение налогов, прошедшее в прошлом году, фактически лишь усугубило долгосрочные финансовые проблемы Америки, которые оказались примерно того же размера, что и предыдущие недостатки в области соцобеспечения и Medicare. Сокращение налогов приведет к сокращению доходов в среднем на 1,1% от ВВП в течение следующих четырех лет.

Авторы исследования из Гуверовского института минимизировали затраты на снижение налогов, отметив, что если основные положения будут реализованы по графику, это составит «всего» 0,4% от ВВП. Даже эти показатели превышают прогнозы попечителей Medicare в 0,3% от ВВП при реализации Medicare в течение следующих 75 лет.

Так же как программы социальных льгот не являются основной причиной недавнего скачка дефицита, они также не должны быть единственным решением. Важно использовать правильную формулировку: основными программами соцобеспечения являются Social Security, Medicare, программа выплат льгот ветеранам и Medicaid.

Это широко популярные программы, и, согласно прогнозам, они будут расти в качестве доли экономики не из-за роста размера пособий, а из-за старения населения и роста расходов на здравоохранение в масштабах всей экономики.

Есть возможность для дополнительных сокращений расходов по этим программам, однако это будет проведено далеко не в той степени, которая необходима для решения проблемы задолженности. Программа социального обеспечения нуждается лишь в скромных реформах для того, чтобы восстановить 75-летнюю платежеспособность, и реформы должны включать корректировки как расходов, так и доходов.

Дополнительный доход имеет решающее значение, поскольку социальное обеспечение становится еще более важным, так как все меньше людей имеют пенсии с фиксированными выплатами.

Medicare была лидером в изменении кривой стоимости медицинских услуг. Реформы выплат и реформированных структур льгот в Medicare могли бы дать больше, чтобы снизить будущие затраты.

Поскольку речь идет о долгосрочной финансовой ситуации, цель должна заключаться в том, чтобы создать условия для сокращения долга в качестве доли экономики. Для этого нужен меньший объем дефицита в сильные экономические периоды для компенсации больших дефицитов, которые необходимы для рецессий, чтобы восстановить спрос и избежать более глубоких кризисов.

В прошлом году Закон о сокращениях налогов и занятости поставил эту экономическую логику с ног на голову. В экономике уже наблюдалась полная занятость, в повышении не было смысла. Соглашение о расходах в этом году способствовало дальнейшему несвоевременному стимулированию. ФРС должна будет предпринять действия, чтобы предотвратить перегрев экономики.

Несколько лет назад было достигнуто широкое соглашение в отношении того, что реагирование на надвигающийся фискальный кризис требует сбалансированного подхода, сочетающего в себе увеличение доходов и сокращение расходов.

Две комиссии под председательством Симпсона-Боулза и Доменичи-Ривлина предложили такие подходы, которые призывали бы к тому, что налоговая реформа повышала бы доходы в процентах от ВВП и вела бы к разумному сокращению расходов. В целом, сбалансированный подход является правильным.

Начать надо с целей расходов, основанных на приоритетах американского народа, а затем установить налоговую политику для получения адекватного уровня дохода. Адвокаты экономистов Гувера, выступающие за сокращение налогов и сокращение социальных льгот поведут США в неправильном направлении.

Итак, в качестве итога: все было потрясающе, пока здесь не появился Трамп, низкий уровень безработицы, низкие процентные ставки, низкий уровень инфляции, высокие акции, перекладыванием на плечи будущих поколений американцев большого долга, накопленного за последние восемь лет, с момента существования нации более 200 лет назад.