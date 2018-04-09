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Взаимозачет требований с сомнительной фирмой помешал компании применить вычет по НДС
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Взаимозачет требований с сомнительной фирмой помешал компании применить вычет по НДС 

Время бухгалтера 1 час назад
Налоговики Кемеровской области по результатам выездной проверки доначислили компании суммы налогов на добавленную стоимость и прибыль, не поверив в реальность некоторых ее хозяйственных операций.
В частности, контролирующий орган смутило соглашение о зачете требований организации с субподрядчиком на сумму порядка 4 млн рублей. Запчастями на эту сумму налогоплательщик, спустя два года рассчитался за выполненные для него строительные работы, НДС по которым организация приняла к вычету.
Инспекторы проверили субподрядчика и решили, что он неправоспособен. Фирма не имеет персонала, имущества и техники, необходимой выполнения спорных работ. Платежей с расчетного счета по гражданско-правовым договорам, а также соглашениям аренды или покупки оборудования компания не производила. Вознаграждений физлицам, даже руководителю не выплачивалось.
Кроме того, налоговики проследили цепочку денежных переводов от первоначальной компании через счет сомнительного субподрядчика к компании, в конечном итоге скупавшей электронные пластиковые карты с различной номинальной стоимостью в обнальных целях. При обжаловании в суде действий ФНС, данный факт среди прочих убедил служителей Фемиды в отсутствии реальных деловых отношений между партнерами.
В судебном решении содержится ссылка на Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, где указывается, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если ФНС докажет отсутствие ее связи с осуществлением реальной экономической деятельности, а также, что соответствующие ей операции были учтены необоснованно.
В признании недействительным акта налогового органа и пересмотре судебных актов в кассационном порядке налогоплательщику отказано.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 01.02.2018 № 304-КГ17-21566
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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