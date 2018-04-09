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В России может появиться уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг
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В России может появиться уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В рамках работы думского Комитета по финрынку рассмотрели законопроект, предполагающий создание института уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Об этом сообщил в Facebook депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Антон Гетта.
«Понятно, что меры по упрощению порядка разрешения споров между потребителями различных финансовых услуг и теми, кто их предоставляет, давно назрели», — написал депутат.
Создание института финуполномоченных, которые, в соответствии с законопроектом, будут объединены в Палату финансовых уполномоченных, должно обеспечить эффективное досудебное урегулирование споров, отметил Гетта.
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