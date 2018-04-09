Карта «Двойной кэшбэк»: Деньги за покупки

Несмотря на то, что кэшбек — не привилегия, а давно ставшая привычной опция для держателей кредитных и дебетовых карт, не все до конца используют эту возможность. Ниже мы подробно расскажем, за что можно получить возврат средств, и научим пользоваться всеми возможностями карт на примере пластика «Двойной кэшбэк».

Для чего банку возвращать вам деньги?

Начнём с самых азов — как устроена кэшбэк-система. По сути, это одна из разновидностей бонусных программ, только роль бонусов здесь играют деньги, которые вы получаете в конце расчётного периода. Почему банк готов вернуть вам «кэш»? Потому что он с этого ничего не теряет. Смотрите: вы приобретаете товары по стоимости, установленной продавцом. Продавец, которому, разумеется, выгодней иметь большее количество покупателей, выплачивает комиссионные аффилиату — организации, которая обеспечивает ему приток покупателей. Аффилиат, скажем, получает вознаграждение за каждого приведённого клиента. Это вознаграждение и является источником кэшбэка.

С каких покупок вам вернутся деньги

Кэшбэк можно получить с приобретений в разных категориях, всё зависит от банка. Обычно кредитные организации готовы возвращать 1% со всех трат, но есть и промо-категории, в которых повышен процент возврата. Если говорить о карте «Двойной кэшбэк», то на данный момент можно получить 10% за траты в категориях «рестораны», «фастфуд», «кино», «такси», «каршеринг». За все остальные траты вы получаете 1% кэшбэка. Но главное отличие этой карты от других — вы получаете 1% возврата средств за пополнение карты в интернет— и мобильном банке, в банкоматах ПСБ и при переводе с карт других банков. Такое решение на сегодняшний день мы видели пока только у Промсвязьбанка ., Как начисляются баллы, Возврат происходит баллами по курсу: 1 балл или 10 баллов (в промо-категориях) за каждые потраченные 100 рублей. Максимальная сумма возврата: 2 000 баллов ежемесячно. Кэшбэк начисляется за минувший месяц 7-го числа, после чего бонусы доступны для конвертации в рубли. Основные параметры карты: кредитный лимит — от 15 000 до 600 000 рублей, льготный период — до 55 дней, процентная ставка — 26% годовых. Стоимость годового обслуживания карты составит 990 рублей в год (её, кстати, легко вернуть за 1 месяц активного пользования картой)., Наглядный пример,

Итак, чтобы окончательно понять, как работает кэшбэк по карте, наш выпускающий редактор весь март пользовалась картой Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк», и вот что из этого вышло…

В конце месяца кэшбэк составил более 1 800 баллов. И это только за месяц! За год выгода может доходить до 24 000 рублей!

Впереди сезон отпусков. Так почему бы не нарушить правила: не только тратиться на отдых, но и заработать на нём.