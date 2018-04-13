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В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам «Конфидэнс банка»
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В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам «Конфидэнс банка» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии костромского "Конфидэнс банка" начнутся не позднее 27 апреля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Конфидэнс банка» с 13 апреля. По данным регулятора, проблемы у банка возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника. Регулятор также отмечал, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 271-е место в банковской системе РФ.
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