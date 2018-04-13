В АСВ рассказали, когда начнутся выплаты вкладчикам «Конфидэнс банка»

"Выплаты начнутся не позднее 27 апреля 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Конфидэнс банка» с 13 апреля. По данным регулятора, проблемы у банка возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника. Регулятор также отмечал, что кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.