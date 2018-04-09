Раскрыты масштабы подорожания услуг ЖКХ в 2018 году

В среднем по стране тарифы поднимутся на четыре процента, при этом конкретные решения будут приниматься местными властями, их будет контролировать Федеральная антимонопольная служба

«Внутри субъектов их дифференцируют региональные энергетические комиссии, ФАС — по сути, губернатор и его структуры — по муниципалитетам и ресурсам. Это делается, чтобы у губернатора был люфт: если пришел концессионер на воду, тариф на воду поднять, на тепло опустить. Общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать четырех процентов по стране», — отметил Мень.

По словам Меня, повышение тарифов с 1 июля 2018 года будет самым низким из всех, произошедших в отрасли за последние два-три года.

«Мы готовим методические указания по обычным услугам: уборка территории, снега, подъездов, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них и не было в одинаковых домах в одном и том же субъекте РФ разной стоимости жилищных услуг», — сообщил министр.

Согласно ранее опубликованной информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2,2 раза. Совокупная задолженность этих неплательщиков на 1 января 2018 года превысила 1,3 миллиарда рублей.