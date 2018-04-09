Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области в январе-феврале 1 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области на 1 марта 2018 года превысила отметку в 1 млн рублей. «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета» опубликован на сайте Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Согласно предоставленным данным, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,01 млн рублей.

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