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Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области в январе-феврале 1 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области в январе-феврале 1 млн рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области на 1 марта 2018 года превысила отметку в 1 млн рублей. «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета» опубликован на сайте Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Согласно предоставленным данным, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 1,01 млн рублей.
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