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Более двум тысячам жителей Печатников была оказана социальная помощь в 2017 году
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Более двум тысячам жителей Печатников была оказана социальная помощь в 2017 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Социальная помощь на сумму более трех миллионов рублей была оказана в прошлом году 2 183 жителям района Печатники.
— Из них материальную помощь на товары первой необходимости получили 75 человек, на приобретение товаров длительного пользования — 175 человек, — сообщил глава управы района Печатники Сергей Григорьев.
Кроме того, в прошлом году был выполнен капитальный ремонт в двух квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 100 тысяч рублей и ремонт в квартире детей-сирот на сумму 230 тысяч рублей.
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