Более двум тысячам жителей Печатников была оказана социальная помощь в 2017 году

Социальная помощь на сумму более трех миллионов рублей была оказана в прошлом году 2 183 жителям района Печатники.

— Из них материальную помощь на товары первой необходимости получили 75 человек, на приобретение товаров длительного пользования — 175 человек, — сообщил глава управы района Печатники Сергей Григорьев

Кроме того, в прошлом году был выполнен капитальный ремонт в двух квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 100 тысяч рублей и ремонт в квартире детей-сирот на сумму 230 тысяч рублей.