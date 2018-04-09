Ещё
АКИБАНК объявляет о запуске нового проекта «Заработай с АКИБАНКом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКИБАНК объявляет о запуске нового проекта «Заработай с АКИБАНКом» 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Банк не устанавливает ограничения по уровню образования и опыту работы. Главное — это искренне желание работать и зарабатывать. Профессия даст возможность работать по свободному графику, позволит совмещать исполнение обязанностей кредитного агента с основным местом работы или учебой, а также бесплатно обучиться основам банковских продуктов и услуг.
Кто такой Агент? Это партнер банка, который зарабатывает деньги, просто привлекая клиентов для получения кредита в банке. Для того чтобы стать агентом достаточно оформить договор, в котором учитываются интересы обеих сторон.
Важные преимущества сотрудничества с АКИБАНКом:
Неограниченный доход в виде агентского вознаграждения;Дополнительный высококачественный сервис по дистанционному взаимодействию;Персональные условия обслуживания.
Присоединиться к команде АКИБАНКа и стать кредитным агентом можно, позвонив по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге кредитный кооператив распространял недостоверную информацию? Специальное предложение Россельхозбанка: кредитная карта бесплатно Паводок-2018: на трассе Оренбург-Самара перекрыт мост через реку Сорочка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул313
Санкции обрушили российский рынок189
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»188
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй95
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия205
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение