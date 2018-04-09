АКИБАНК объявляет о запуске нового проекта «Заработай с АКИБАНКом»

Банк не устанавливает ограничения по уровню образования и опыту работы. Главное — это искренне желание работать и зарабатывать. Профессия даст возможность работать по свободному графику, позволит совмещать исполнение обязанностей кредитного агента с основным местом работы или учебой, а также бесплатно обучиться основам банковских продуктов и услуг.

Кто такой Агент? Это партнер банка, который зарабатывает деньги, просто привлекая клиентов для получения кредита в банке. Для того чтобы стать агентом достаточно оформить договор, в котором учитываются интересы обеих сторон.

Важные преимущества сотрудничества с АКИБАНКом

Неограниченный доход в виде агентского вознаграждения;Дополнительный высококачественный сервис по дистанционному взаимодействию;Персональные условия обслуживания.