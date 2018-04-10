Расходы россиян в марте выросли по сравнению с февралем

Исследовательский холдинг «Ромир» провел исследование, согласно которому выяснилось, что в марте россияне потратили больше, чем в феврале. Это связано с тратами на подарки к 8 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Однако средний чек во время похода в магазин не увеличился, тогда как количество поездок в супермаркеты возросло.

Общие повседневные расходы россиян в марте показали традиционный уверенный рост по сравнению с предыдущим месяцем, так, относительно февраля повседневные траты россиян увеличились на 10,8%, что несопоставимо выше месячной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3%

— «Ромир».

Представители холдинга отметили, что мартовский рост повседневных расходов не новость. По словам экспертов, из года в год этот тренд повторяется. В этом году рост ежедневных трат оказался даже чуть интенсивнее, чем раньше. Также не нужно забывать о том, что март по календарным дням длиннее февраля, поэтому шансы потратить больше денег у россиян выше.

Результаты исследования основаны на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением свыше 10 тысяч человек.