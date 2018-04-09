Оказывает ли волгоградцам Отделение ПФР госуслуги через офисы МФЦ? 

Свыше 155 000 человек обратились в 2017 году в центры «Мои документы».
Жителям Волгоградской области в Отделении ПФР оказывается 11 государственных услуг в офисах Многофункциональных центров. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Отделения ПФР, граждане могут подать заявление на получение сертификата на материнский или семейный капитал, а также на распоряжение его средствами, обратиться за установлением страховой и накопительной пенсий. Здесь же можно оформить СНИЛС, обменять или получить его дубликат, передать пенсионные накопления для инвестирования на финансовом рынке. Кроме того, федеральным льготникам оказываются услуги по выплате ежемесячных денежных пособий. Отметим, справки о размере пенсий и иных выплат выдаются в любом офисе региона, независимо от места жительства или места пребывания. При личном обращении необходимо написать заявление и предъявить документ, удостоверяющий личность. Представителю гражданина нужно еще иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия. Справка выдается бесплатно.