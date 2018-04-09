Налоговый вычет как социальный инструмент: россияне научились пользоваться правами на льготы

Налоговый вычет является эффективным экономическим инструментом, который с каждым годом играет все большую роль в отечественной социальной сфере — считает доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

России стали больше пользоваться налоговыми вычетами

Таким образом, Павел Геннадьевич прокомментировал информацию Федеральной налоговой службы РФ , что в 2017 году жители России сэкономили на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и оплачивания прочих социальных нужд.

Всего за вычетами в прошлом году обратилось 7,2 млн человек, что на 8 процентов больше, чем в 2016 году.

Кроме того, согласно статистике, в 93 процентах случаев россияне претендовали на имущественный вычет, в 6 процентах — на социальный, и только 1 процент пришлось на другие вычеты. Это говорит о том, что данный финансовый инструмент является подспорьем для граждан нашей страны при приобретении жилья, поскольку представляет собой очень серьезную финансовую преференцию.

Примечательно, что рост общих объемов вычетов связан с повышением финансовой грамотности населения.

«Это безусловный факт, что наши граждане действительно стали гораздо больше пользоваться налоговыми выплатами и стали намного более ответственно относиться к своим правам на такие финансовые инструменты», — констатирует Грибов.

Ситуация с налоговыми вычетами весьма позитивна

Это важное обстоятельство в контексте данного финансового инструмента, учитывая то, что законодатель дает только право воспользоваться данной льготой, для чего гражданам нужно сначала о ней узнать, а уже затем правильно подать документы.

«Например, если посмотреть на динамику налоговых вычетов по образованию, которые опять-таки присутствуют в России, то здесь имеет место практически стопроцентное использование данного права со стороны россиян», — резюмирует Грибов.

Как замечает эксперт, все это свидетельствует о том, что налоговая грамотность в нашей стране действительно постепенно растет, и это, конечно, крайне позитивный знак, поскольку вся эта система для того и создавалась, чтобы стимулировать граждан покупать определенные товары и услуги. При этом, когда вычетами никто не пользуется, они не имеют практического смысла.

«В то же время, общая структура вычетов почти не меняется, поэтому весь этот рост показателей в России демонстрирует тот факт, что общая налоговая грамотность в нашей стране сегодня возрастает, и это очень хорошо», — заключает Грибов.

Инструмент вычетов работает пусть ограниченно, но эффективно

Интересно, что одним из главных вопросов, которые сегодня поднимает экспертное сообщество в связи с налоговыми вычетами, а можно ли этот инструмент как-то более эффективно использовать для развития нашего экономического хозяйства в целом, или он и дальше будет носить по большей части социальное значение. Ведь налоговые вычеты — это, по сути своей, скрытая государственная субсидия.

«На самом деле, налоговые вычеты, которые сегодня заложены в российском законодательстве — не очень велики, хотя в рамках некоторых регионов они могут играть вполне существенную роль, но не во всей России», — констатирует Грибов.

Все это говорит о том, что данный инструмент можно будет использовать в России только ограниченно, и он не сможет стать драйвером роста или способом решения каких-то конкретных проблем в рамках российской национальной экономики, хотя здесь нельзя не обратить внимание на тот факт, что текущая система вычетов в основном используется россиянами для покупки жилья.

«Такие вычеты играют сегодня такую же важную роль, как и ставка по ипотечным кредитам, пусть и в гораздо меньшем масштабе, поэтому данный инструмент помогает россиянам покупать жилплощадь на более выгодных условиях», — резюмирует Грибов.

Налоговые вычеты приживаются в России

Впрочем, не нужно преувеличивать объем таких неформальных субсидий, поскольку главным фактором на жилищном рынке все равно является стоимость кредитов и прочие объективные рыночные обстоятельства. На сегодня государство пока не может предоставить какие-то действительно существенные льготы, которые бы оказывали решающее влияние на покупку жилья в России.

«На сегодня вообще не стоит говорить о том, что возможно усиление каких-то льгот для населения, в том числе, и в налоговой отрасли, к которой и относится такой важный экономический инструмент, как налоговый вычет», — заключает Грибов.

Всем известно, что у нас есть существенные проблемы с федеральным бюджетом, а конкретно с его доходной частью, поэтому в таких условиях никто в правительстве РФ не пойдет на увеличение налоговых льгот для стимуляции каких-то экономических процессов. Поэтому в ближайшие годы этот инструмент будет играть ограниченную роль в отечественном народном хозяйстве.

«В этом плане более социально-значимым фактором было бы освобождение некоторых групп населения от конкретных налогов и сборов. Такие меры у нас уже применялись, но сейчас возможности для этого также ограничены», — констатирует Грибов.

Таким образом, нужно сделать вывод, что очень хорошо, что российские граждане начали активно пользоваться данным экономическим инструментом, и еще лучше, что налоговые вычеты работают в основном в жилищной сфере. Ведь это не только одно из основных наших социальных направлений, но и весомый кластер российского народного хозяйства.

Поэтому можно сделать вывод, что в России постепенно приживаются современные финансовые инструменты, которые могут использовать не только коммерческие организации, но и обычные российские граждане.