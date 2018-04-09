«Альфа-Лизинг» предлагает крупному бизнесу коммунальную и дорожно-строительную технику с субсидией

ГК «Альфа-Лизинг» аккредитован по программе «Льготный лизинг» от Минпромторга России , позволяющей получить субсидии на приобретение коммунальной и дорожно-строительной техники для крупных инфраструктурных проектов. Об этом рассказали в понедельник в «Альфа-Лизинге».

Программа предусматривает скидку на аванс на сумму от 250 тыс. до 4,6 млн рублей более чем по 2 тыс. моделей строительной и коммунальной техники, следует из релиза. Субсидии распространяются на технику 2017 и 2018 годов выпуска, произведенную на территории России

Ранее эта возможность была доступна представителям среднего и малого бизнеса в «Альфа-Лизинге». Участие в госпрограмме позволило клиентам лизинговой компании в 2017 году сэкономить более 25 млн рублей.

«Особенность данной программы заключается в отсутствии ограничений по размеру бизнеса, поэтому мы рады, что наши клиенты, реализующие значимые для страны проекты, могут принять участие и значительно снизить расходы на приобретение необходимой техники. Это особенно актуально для сегмента спецтехники, где средний чек значительно выше по сравнению, например, с транспортными средствами», — комментирует директор по работе с крупным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Барков.

Ознакомиться с полным перечнем техники можно на сайте Минпромторга.