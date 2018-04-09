Экспертам не понравился законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых

Эксперты раскритиковали внесенный в Госдуму минфиновский законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых.

Законопроект незначительно корректирует правила регистрации и продлевает налоговые каникулы для самозанятых, решивших выйти из тени. Речь идет о пролонгации уведомительного порядка постановки на учет для трех категорий таких граждан — нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. На 2017-2018 годы они освобождены от НДФЛ, проект продлевает льготу на 2019 год, пишет «Коммерсант»

Однако пока легализацию трудно назвать успешной: по данным реестра самозанятых граждан в ФНС , на 1 марта 2018 года уведомление подал 1281 человек. При этом только на агрегаторе YouDo зарегистрированы более 500 тыс. самозанятых. По оценке Росстата , которую привел в ходе «нулевого чтения» Общественной палаты глава департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Максим Паршин , в РФ бизнесом без регистрации заняты 2,3 млн человек.

По словам М. Паршина, подготовленный Минфином и согласованный с Минэкономразвития законопроект «носит по большому счету технический характер». Сейчас, отметил чиновник, в Минэкономразвития ищут ответы на «некоторые базовые вопросы». Например, как отделить самозанятых от остальных индивидуальных предпринимателей (вариант — через введение требования, что услуги самозанятого предоставляются только физлицам и без использования наемных работников).

Чиновники опасаются, что без разделения в самозанятые перетекут все 3,2 млн индивидуальных предпринимателей. По словам М. Паршина, надо также понимать, что для части самозанятых термин «предприниматель» с трудом применим, более четко их деятельность описывает понятие «промысел». Этой категории Минэкономразвития, видимо, предложит режим без регистрации ИП. Советник министра экономики Юлия Алферова добавила, что сейчас министерство обсуждает с экспертным сообществом и формальности легализации самозанятых, в частности, порядок уведомления: будет ли он дистанционным, куда подавать уведомление, перечень видов деятельности, использование агрегаторов и мобильных приложений. «Финальной позиции у министерства пока нет», — отметила она.