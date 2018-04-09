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Минтруд: уровень безработицы снизился на 0,9%
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Минтруд: уровень безработицы снизился на 0,9% 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Количество официально зарегистрированных безработных россиян составило с 28 марта по 4 апреля 779 070 человек, сообщает министерство труда и социальной защиты.
"С 28 марта по 4 апреля 2018 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 779 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 902 340 человек", — отмечает Минтруд. При этом в 12 регионах отмечено увеличение численности безработных граждан. Наибольший рост произошел в Якутии, Чукотском автономном округе, Кировской области. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило к 4 апреля 1,4 млн
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