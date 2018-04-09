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Посвященную ЧМ-2018 карту «Стрелка» хотят выпустить в столичном регионе
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Посвященную ЧМ-2018 карту «Стрелка» хотят выпустить в столичном регионе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В преддверии чемпионата мира по футболу в столичном регионе хотят выпустить ограниченную серию транспортной карты «Стрелка» и ее интегрированного варианта со столичной «Тройкой», посвященных турниру. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Вопрос выпуска лимитированной серии карт рассматривают АО «УЭК» и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Отмечается, что обе карты пользуются популярностью у жителей региона.
На сегодняшний день реализовано более 2,1 миллиона карт «Стрелка». При этом при старте проекта планировалось только к концу 2021 года реализовать два миллиона карт. Весь общественный транспорт Подмосковья, включая водный транспорт, принимает к оплате проезда «Стрелку» и объединенную версию со столичной «Тройкой».
Функционал карт «Стрелка+Тройка» не отличается от классических «Стрелки» и «Тройки». На текущий момент реализовано 257 тысяч таких карт. Также они доступны в виде брелоков.
Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В столице запланировано 12 игр. Основные события состоятся на стадионе «Лужники», еще пять матчей примет стадион "Спартак".
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