Посвященную ЧМ-2018 карту «Стрелка» хотят выпустить в столичном регионе

В преддверии чемпионата мира по футболу в столичном регионе хотят выпустить ограниченную серию транспортной карты «Стрелка» и ее интегрированного варианта со столичной «Тройкой», посвященных турниру. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Вопрос выпуска лимитированной серии карт рассматривают АО «УЭК» и министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области . Отмечается, что обе карты пользуются популярностью у жителей региона.

На сегодняшний день реализовано более 2,1 миллиона карт «Стрелка». При этом при старте проекта планировалось только к концу 2021 года реализовать два миллиона карт. Весь общественный транспорт Подмосковья, включая водный транспорт, принимает к оплате проезда «Стрелку» и объединенную версию со столичной «Тройкой».

Функционал карт «Стрелка+Тройка» не отличается от классических «Стрелки» и «Тройки». На текущий момент реализовано 257 тысяч таких карт. Также они доступны в виде брелоков.