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Алтайские пенсионеры чаще получают пенсию на почте или в банке?
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Алтайские пенсионеры чаще получают пенсию на почте или в банке? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Выхожу на пенсию. Проконсультируйте без пяти минут «начинающего» пенсионера, как проще причитающиеся деньги получать? Не обязательно же в почтовом отделении?
При выходе на заслуженный отдых пенсионер сам вправе выбрать по своему усмотрению удобный для себя вариант получения пенсии.
— В нашем регионе доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется через организацию почтовой связи — алтайский филиал ФГУП «Почта России» и через 23 кредитные организации, которые заключили договоры о доставке пенсии с ПФР, — говорит начальник отдела организации выплаты пенсий регионального Отделения ПФР Анна Корнева. — Полный список организаций, с которыми заключены договоры о доставке пенсии, можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».
При выборе почты в качестве оператора пенсионер может получать выплату на дому или самостоятельно в отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии с графиком доставки. В Алтайском крае таким способом получения пенсии пользуются 40% получателей пенсий.
Порядка 60% пенсионеров края привыкли получать пенсию через кредитные учреждения. В этом случае выплату можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать деньги через банкомат.
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