Алтайские пенсионеры чаще получают пенсию на почте или в банке?

Выхожу на пенсию. Проконсультируйте без пяти минут «начинающего» пенсионера, как проще причитающиеся деньги получать? Не обязательно же в почтовом отделении

При выходе на заслуженный отдых пенсионер сам вправе выбрать по своему усмотрению удобный для себя вариант получения пенсии.

— В нашем регионе доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется через организацию почтовой связи — алтайский филиал ФГУП «Почта России» и через 23 кредитные организации, которые заключили договоры о доставке пенсии с ПФР, — говорит начальник отдела организации выплаты пенсий регионального Отделения ПФР Анна Корнева . — Полный список организаций, с которыми заключены договоры о доставке пенсии, можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

При выборе почты в качестве оператора пенсионер может получать выплату на дому или самостоятельно в отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии с графиком доставки. В Алтайском крае таким способом получения пенсии пользуются 40% получателей пенсий.

Порядка 60% пенсионеров края привыкли получать пенсию через кредитные учреждения. В этом случае выплату можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать деньги через банкомат.