6 неочевидных признаков проблем с финансами

Кредитная «минималка»

Кредитная карта — это то зло, которое сложно избежать современному человеку независимо от пола, социального и семейного статуса. Ведь, действительно, кредитка — это удобно и быстро, а уж беспроцентный период как подкупает! А такая заманчивая вещь, как минимальный платёж, который на первый взгляд кажется совсем копеечным. Не кажется! Через много-много минимальных платежей вы увидите, что сумма кредита почти не уменьшилась.

Микрозаймы по своим

Перехватить тысячу-другую — для вас в порядке вещей. И не потому что, отправившись на работу на целый день, вы забыли дома кошелёк. Просто такие займы для вас в порядке вещей, тем более, если они происходят у близких друзей и родственников. А значит, есть шанс благополучно забыть про этот долг («ну какие счёты между своими»).

О чем сигнализирует такое поведение?

Вы не цените не только свои, но и чужие деньги.

Вы не умеете соотносить расходы и доходы так, чтобы регулярно не оказываться у разбитого корыта, когда крайне скромная сумма, действительно, поможет вам продержаться до зарплаты.

Плюс-минус кредит

Вас не смущает и уж точно не пугает перспектива взять очередной кредит. Для вас это привычное решение финансового вопроса. Варианты — подзаработать, пересмотреть статьи расходов, сэкономить — вы отбрасываете сходу. Когда кредитов уже несколько, то ничего ведь страшного, если общее число вырастет на ещё один?

Кредит сам по себе некриминальная вещь. Плохо, когда он становится рутиной, отодвигая честное осознание того, что вы не умеете управлять собственными финансами.

Несоизмеримые траты

Вы можете неделю обедать одним кефиром, но при этом каждую пятницу с постоянством, достойным иного применения, закатывать вечеринки для себя и друзей. Или экономить на колготках и носках, чтобы купить пару сапог, которые стоят как три ваших пальто, с которым вы будете вынуждены носить эту дорогую обувь. При этом всегда готовы объяснить своё поведение набившими оскомину выражениями «живём один раз» и «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Нет, просто вы не умеете тратить деньги.

И не просите

Для вас проблема одолжить кому-то сумму, равную 5-10% вашей зарплаты. Дело тут не в желании и доверии к заёмщику, а в том, что вы физически не можете себе этого позволить, даже в начале месяца. Ведь если вы дадите кому-то в долг, вы сами окажитесь на мели.

Планы — это не для вас Друзья позвали в отпуск? Впереди семейное событие, которое очевидно повлечёт за собой немаленькие расходы? Вы знаете, что согласитесь на любые предложения, хотя понимаете, что по бюджету не потянете. Потому что у вас живёт неизменное «я подумаю об этом завтра». А на завтра вдруг какое-нибудь решение найдётся.