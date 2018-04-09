Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг «в районе четырех процентов». Об этом пишут «Известия»

По словам Меня, речь идет о росте «в среднем по стране и по ресурсам». Он подчеркнул, что четыре процента — «это одно из самых низких повышений» за последние два-три года.

По словам Меня, речь идет о росте «в среднем по стране и по ресурсам». Он подчеркнул, что четыре процента — «это одно из самых низких повышений» за последние два-три года.

Глава Минстроя отметил, что внутри субъектов цены на услуги ЖКХ дифференцируют региональные энергетические комиссии, ФАС , губернатор и его структуры. Это позволяет осуществлять маневры: например, поднять тарифы на воду, но опустить на отопление.

Мень подчеркнул, что общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать четырех процентов по стране. За ситуацией в различных регионах следят представительства ФАС, заключил он.