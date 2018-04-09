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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг «в районе четырех процентов». Об этом пишут «Известия».
По словам Меня, речь идет о росте «в среднем по стране и по ресурсам». Он подчеркнул, что четыре процента — «это одно из самых низких повышений» за последние два-три года.
По словам Меня, речь идет о росте «в среднем по стране и по ресурсам». Он подчеркнул, что четыре процента — «это одно из самых низких повышений» за последние два-три года.
Глава Минстроя отметил, что внутри субъектов цены на услуги ЖКХ дифференцируют региональные энергетические комиссии, ФАС, губернатор и его структуры. Это позволяет осуществлять маневры: например, поднять тарифы на воду, но опустить на отопление.
Мень подчеркнул, что общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать четырех процентов по стране. За ситуацией в различных регионах следят представительства ФАС, заключил он.
На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о максимально допустимой доле расходов россиян на оплату коммунальных услуг и жилья. Депутаты «Справедливой России» предложили ограничить эту долю 15-ю процентами. Сообщалось, что во многих регионах этот показатель составляет 22 процента.
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