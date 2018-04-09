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Как в Ростовской области изменится МРОТ?
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Как в Ростовской области изменится МРОТ? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Повышение минимального размера оплаты труда на Дону ожидается с 1 мая.
Повышение минимального размера оплаты труда в Ростовской области ожидается с 1 мая: он вырастет до 11163 рублей.
Такое решение было принято на внеочередном, 53-м, заседании Законодательного Собрания региона. На эти цели депутаты выделили более 1,3 миллиарда рублей из дополнительных средств, которые поступили в областной бюджет.
Напомним, что в январе 2018 года минимальная зарплата на Дону составляла 85% от установленного в стране прожиточного минимума, который, в свою очередь, установлен в размере 9489 рублей.
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