Как в Ростовской области изменится МРОТ?

Повышение минимального размера оплаты труда на Дону ожидается с 1 мая.

Повышение минимального размера оплаты труда в Ростовской области ожидается с 1 мая: он вырастет до 11163 рублей.

Такое решение было принято на внеочередном, 53-м, заседании Законодательного Собрания региона. На эти цели депутаты выделили более 1,3 миллиарда рублей из дополнительных средств, которые поступили в областной бюджет.

Напомним, что в январе 2018 года минимальная зарплата на Дону составляла 85% от установленного в стране прожиточного минимума, который, в свою очередь, установлен в размере 9489 рублей.