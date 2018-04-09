В Госдуме рассказали о работе над проектом об увеличении пенсий почти на 50%

Законопроект о введении дополнительной социальной доплаты к пенсии был внесен в Госдуму . По словам первого заместителя председателя комитета ГД по экономической промышленности, политике, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева , надбавка, если проект будет поддержан, может появиться уже с 1 января 2019 года.

Арефьев отметил, что принять законопроект нужна как можно быстрее, так как у течение 20 лет пенсия в России не увеличивается, а индексируется «на уровень инфляции и даже ниже». Об этом он рассказал « Парламентской газете ».

«Увеличения же пенсии за этот период не было ни разу. Это несправедливо.

Экономический кризис затронул всех наших граждан. Однако особенно болезненным он оказался для социально незащищенных слоев населения, в первую очередь — пенсионеров», — считает Арефьев.

Он уверен, что проведенной с 1 января 2018 года индексации пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 3,7% недостаточно, так как реальный рост цен на товары и услуги выше. Размер же новой выплаты планируется расчитывать, отталкиваясь от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников в том регионе, где живет пенсионер. Кроме того, надбавку будут получать те пенсионеры, чей совокупный доход в месяц не достигает 50% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в его регионе.

По словам Арефьева, если инцииатива будет поддержана, размер средней пенсии в России увеличится на 47,9% и составит 19 166,3 рубля в месяц.

«Мы уверены, что при желании найти деньги на увеличение пенсий проблем не составит», — подчеркнул он.