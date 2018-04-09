СМИ рассказали о льготах для бывших федеральных премьеров и министров

Журналисты выяснили, какие выплаты полагаются федеральным чиновникам, уходящим в отставку. Самое большое количество льгот после ухода с должности положено президенту страны.

Ему гарантированы:пожизненная госохрана;спецсвязь;транспорт;специальное медобслуживание;пользование официальными залами аэропортов, вокзалов;штат помощников;госдача в пожизненное пользование. Жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному госстрахованию. Кроме того он не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные во время руководства страной.

Отдельно оговаривается и право на пожизненное содержание в размере 75% от месячного денежного вознаграждения. На 1 января 2018 года денежное вознаграждение президента составляет 741 тысячу 502 рубля в месяц. Следовательно, после отставки глава государства сможет получать 556 тысяч 126 рублей.

Денежное вознаграждение премьер-министра на сегодняшний день составляет 593 тысячи 205 рублей. Надбавка премьера к пенсии зависит от срока пребывания во главе правительства, пишет КП. При сроке от трех до шести лет она равна 55% от денежного вознаграждения. При сроке выше шести лет — 75%. Таким образом, каждый из премьеров-отставников претендует на прибавку от 326 до 444 тысячи рублей.

На премьерскую добавку к пенсии могут рассчитывать все прежние главы правительства (при условии, что они не занимают другую госдолжность). На льготу может претендовать даже Михаил Касьянов , придерживающийся оппозиционных взглядов. В декабре ему исполнилось 60 лет. Оформил ли он премьерскую пенсию, узнать не удалось.

Чтобы заслужить повышенную пенсию, федеральному министру требуется поработать на своем посту хотя бы 3 года. Денежное вознаграждение министра сегодня — 84 тысячи 774 рубля в месяц. С учетом надбавок зарплата министров варьируется от 443 тысяч у главы Минстроя до 1,7 млн у главы Минфина . На пенсии эти надбавки не влияют. После трех-шести лет на посту министр получает право на добавку в размере 55% от денежного вознаграждения (46 тысяч 600 рублей). После 6 — 10 лет работы в министерском кресле размер надбавки составит уже 75% (63 тысячи 600 рублей), от 10 до 15 лет — 85% (72 тысячи рублей). Если чиновник проработал министром больше 15 лет, то 95% (около 81 тысячи рублей).