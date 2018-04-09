СМИ рассказали о льготах для бывших федеральных премьеров и министров 

Журналисты выяснили, какие выплаты полагаются федеральным чиновникам, уходящим в отставку. Самое большое количество льгот после ухода с должности положено президенту страны.
Ему гарантированы:пожизненная госохрана;спецсвязь;транспорт;специальное медобслуживание;пользование официальными залами аэропортов, вокзалов;штат помощников;госдача в пожизненное пользование. Жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному госстрахованию. Кроме того он не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия, совершенные во время руководства страной.
Отдельно оговаривается и право на пожизненное содержание в размере 75% от месячного денежного вознаграждения. На 1 января 2018 года денежное вознаграждение президента составляет 741 тысячу 502 рубля в месяц. Следовательно, после отставки глава государства сможет получать 556 тысяч 126 рублей.
Денежное вознаграждение премьер-министра на сегодняшний день составляет 593 тысячи 205 рублей. Надбавка премьера к пенсии зависит от срока пребывания во главе правительства, пишет КП. При сроке от трех до шести лет она равна 55% от денежного вознаграждения. При сроке выше шести лет — 75%. Таким образом, каждый из премьеров-отставников претендует на прибавку от 326 до 444 тысячи рублей.
На премьерскую добавку к пенсии могут рассчитывать все прежние главы правительства (при условии, что они не занимают другую госдолжность). На льготу может претендовать даже Михаил Касьянов, придерживающийся оппозиционных взглядов. В декабре ему исполнилось 60 лет. Оформил ли он премьерскую пенсию, узнать не удалось.
Чтобы заслужить повышенную пенсию, федеральному министру требуется поработать на своем посту хотя бы 3 года. Денежное вознаграждение министра сегодня — 84 тысячи 774 рубля в месяц. С учетом надбавок зарплата министров варьируется от 443 тысяч у главы Минстроя до 1,7 млн у главы Минфина. На пенсии эти надбавки не влияют. После трех-шести лет на посту министр получает право на добавку в размере 55% от денежного вознаграждения (46 тысяч 600 рублей). После 6 — 10 лет работы в министерском кресле размер надбавки составит уже 75% (63 тысячи 600 рублей), от 10 до 15 лет — 85% (72 тысячи рублей). Если чиновник проработал министром больше 15 лет, то 95% (около 81 тысячи рублей).
Денежные вознаграждения установлены также для полпредов президента (84 тысячи 777 рублей), главы ЦИК (103 тысячи 865 рублей). Претендовать на доплаты от этих сумм можно только после трех лет службы.