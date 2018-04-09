СМИ: в России вырастут штрафы за задержку рейсов

Ожидается, что штрафы за задержку рейсов впервые повысятся с 2000 года. В настоящее время за каждый час просрочки перевозчик уплачивает лишь 25 рублей, при этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета. Ведомство предлагает увеличить штрафа до 339 рублей. Однако он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.