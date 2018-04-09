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СМИ: в России вырастут штрафы за задержку рейсов
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СМИ: в России вырастут штрафы за задержку рейсов 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
В ближайшие недели Минтранс России намерен завершить работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Об этом пишет газета «Известия».
Ожидается, что штрафы за задержку рейсов впервые повысятся с 2000 года. В настоящее время за каждый час просрочки перевозчик уплачивает лишь 25 рублей, при этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета. Ведомство предлагает увеличить штрафа до 339 рублей. Однако он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Ранее СМИ писали, что Министерство финансов России предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Скорректировать НДС предлагается до конца 2022 года. Если НДС обнулят, на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд рублей.
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