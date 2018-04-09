Энергомашбанк приступил к эмиссии карт «Мир»

Энергомашбанк с 6 апреля 2018 года начал эмиссию личных и зарплатных дебетовых карт национальной платежной системы «Мир», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Все карты «Мир» Энергомашбанка оснащены чипом и технологией бесконтактной оплаты, которая позволяет владельцу пластиковой карты оплачивать покупки в одно касание», — говорится в релизе.

Карту можно оформить во всех офисах Энергомашбанка. Снятие наличных по картам «Мир» производится в сети банкоматов эмитента и банка «Санкт-Петербург» , по зарплатным картам — без комиссии, по личным — в соответствии с действующими тарифами Энергомашбанка.

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