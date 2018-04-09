Болельщикам ЧМ-2018 могут разрешить посадку в аэроэкспрессы по билетам на матчи

Болельщикам ЧМ-2018 могут предоставить возможность посадки в поезда «Аэроэкспресс» по билетам на матчи турнира. Об этом Агентству «Москва» сообщил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

"Сейчас прорабатывается идея о том, чтобы болельщики ЧМ-2018 могли проходить через наши турникеты по билетам на футбольные матчи", − рассказали Федоров. Он также добавил, что нововведение будет действовать для определенной категории билетов с чипами, которые содержат сведения о владельце и матче. «То есть, билет на футбол будет одновременно и билетом на аэроэкспресс», − пояснил Федоров.

Кроме того, для посадки организованных групп болельщиков с билетами компания «Аэроэкспресс» выделит отдельные проходы. «В крупных терминалах − таких, как в Домодедово , − под эти цели будет отведено 20-25% пропускных пунктов», − уточнил исполнительный директор компании. По его словам, проходы для групп планируют обозначить цветографической разметкой или тензобарьерами. Федоров также не исключил, что рядом с такими проходами будет работать специальный персонал, что поможет «избежать очередей и обеспечить равномерную загрузку подвижного состава».

В целях безопасности на входах в терминалы «Аэроэкспресса» в период проведения чемпионата появятся дополнительные пункты досмотра пассажиров. Их оборудуют всей необходимой техникой, включая рамки, интроскопы и газоанализаторы, отметил Федоров.