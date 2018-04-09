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«Аэроэкспресс» запустил новые групповые тарифы вдвое дешевле цены обычного билета
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«Аэроэкспресс» запустил новые групповые тарифы вдвое дешевле цены обычного билета 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Компания «Аэроэкспресс», осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с понедельника запускает новые групповые тарифы, цена на билет по которым будет на 50% ниже стоимости обычного билета, сообщили РИА Новости в компании.
"Тарифы «Семья & друзья» и «Семья & друзья. Туда-обратно» доступны с 9 апреля 2018 года. Они заменяют существовавшие ранее тарифы «Групповой» и «Семейный», — сообщили в компании.
Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья» — 950 рублей. Он рассчитан на проезд группы до 4 человек в одну сторону. Таким образом, каждый участник группы заплатит чуть более 230 рублей.
Стоимость билета по тарифу «Семья & друзья. Туда-обратно» — 1700 рублей. Он рассчитан на проезд группы до 4 человек по двум направлениям — в аэропорт и обратно. Таким образом, каждый участник группы при покупке такого билета заплатит чуть более 210 рублей за проезд в одну сторону.
"Мы объединили преимущества популярных среди наших пассажиров тарифов — «Групповой» и «Семейный». Групповые билеты по тарифам «Семья & друзья» и «Семья & друзья. Туда-обратно» позволят не только проехать со скидкой более 50%, но и упростят процесс покупки билета", — процитировали в «Аэроэкспрессе» слова исполнительного директора компании Валерия Фёдорова.
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