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Поправки в закон о пенсиях госслужащих Камчатки не потребуют дополнительных затрат
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Поправки в закон о пенсиях госслужащих Камчатки не потребуют дополнительных затрат 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
ТАСС, 13 апреля. Краевой закон о пенсионном обеспечении лиц, занимавших государственные должности на Камчатке, не потребует дополнительных средств из регионального бюджета. Об этом сообщили в пятницу в правительстве Камчатского края в ответ на запрос ТАСС.
"Дополнительных средств из бюджета края данные изменения не потребуют, поскольку количество лиц, которые имеют право на доплату к пенсии, будет сокращаться. Кроме того, изменения не коснутся тех, кому ранее назначена и выплачивается пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии", — пояснили в региональном руководстве.
Несколько дней назад губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал региональный закон, который позволит применять повышающие коэффициенты при расчете пенсий госслужащих субъекта РФ. С учетом принятых изменений пенсии первых лиц края могут вырасти более чем в два раза — примерно до 150 тыс. рублей в месяц. Этот законопроект одобрило большинство депутатов Законодательного собрания Камчатского края. В четверг секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подверг критике эти действия, назвав их неприемлемыми.
Ранее сообщалось, что законопроект подготовлен с учетом изменений, внесенных на федеральном уровне, которые касаются увеличения стажа, необходимого для подобных доплат, с 12,5 года до 20 лет и повышения пенсионного возраста для государственных гражданских служащих. «Расчет доплаты носит персонифицированный характер, то есть размер доплаты будет разным в каждой конкретной ситуации и будет зависеть от совокупности факторов, в том числе от замещаемой должности и стажа работы», — проинформировало правительство региона.
ТАСС: последние новости
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