Поправки в закон о пенсиях госслужащих Камчатки не потребуют дополнительных затрат

ТАСС , 13 апреля. Краевой закон о пенсионном обеспечении лиц, занимавших государственные должности на Камчатке, не потребует дополнительных средств из регионального бюджета. Об этом сообщили в пятницу в правительстве Камчатского края в ответ на запрос ТАСС.

"Дополнительных средств из бюджета края данные изменения не потребуют, поскольку количество лиц, которые имеют право на доплату к пенсии, будет сокращаться. Кроме того, изменения не коснутся тех, кому ранее назначена и выплачивается пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии", — пояснили в региональном руководстве.

Ранее сообщалось, что законопроект подготовлен с учетом изменений, внесенных на федеральном уровне, которые касаются увеличения стажа, необходимого для подобных доплат, с 12,5 года до 20 лет и повышения пенсионного возраста для государственных гражданских служащих. «Расчет доплаты носит персонифицированный характер, то есть размер доплаты будет разным в каждой конкретной ситуации и будет зависеть от совокупности факторов, в том числе от замещаемой должности и стажа работы», — проинформировало правительство региона.