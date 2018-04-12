Уральцы увеличили объемы пополнения транспортных карт с помощью Сбербанка

За год объемы пополнения транспортных карт через банкоматы и сервисы Уральского банка Сбербанка (в Свердловской, Курганской, Челябинской областях и Республике Башкортостан ) выросли в пять раз: с 1,1 млн рублей в месяц на начало 2017 года до 5 млн рублей в 2018 году. Среднемесячное количество поездок, которые жители городов оплачивают транспортной картой на территории Уральского банка Сбербанка, составило 196 тысяч.

На Южном Урале возможность пополнить транспортную карту через Сбербанк появилась у жителей столицы региона в апреле 2017 года и за год сервис показал наибольший рост среди всех уральских городов — с 21 тысячи рублей на старте проекта и практически до 1 млнрублей в месяц в марте 2018-го года.

Эксперты Сбербанка отмечают, что рост объемов пополнения транспортных карт связан не только с развитием проекта на всех территориях своего присутствия, но и расширением возможностей пополнять баланс карты.

Например, в Челябинске реализовано единственное на сегодняшний день в России комплексное решение по пополнению баланса транспортной карты. Жители города могут пополнять карту с помощью пяти платежных сервисов Сбербанка: интернет-банк Сбербанк Онлайн, мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне или планшете, офисы банка, банкоматы и терминалы, а также через мобильный смс-сервис. Пополнение через смс занимает буквально несколько секунд: нужно отправить на номер 900 сообщение со словом «Челбтк», десятизначным номером транспортной карты и суммой платежа (например, «Челбтк 0000000000 300»). Баланс карты пополняется практически мгновенно, что позволяет сразу воспользоваться транспортом.

«Челябинцам больше не нужно ехать в специальные пункты пополнения и тратить на это свое время и деньги. Как показывает статистика, самыми востребованными способами пополнения являются мобильное приложение Сбербанк Онлайн и смс-сервис. Еще один результат совместной работы с МУП «Служба организации движения» — возможность пополнять через Сбербанк транспортную карту студента и школьника. В ближайшее время доработаем этот сервис и для владельцев социальных карт», — отмечает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Кроме того, при пополнении транспортных карт Челябинска через сервисы Сбербанка действует система скидок на проезд. При внесении на карту от 300 до 700 рублей и выше размер скидки на билет может составить 10%.