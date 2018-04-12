Сбербанк намерен развивать сервис кампусных карт для российских вузов 

Сбербанк получил заявки от крупнейших вузов страны на создание кампусных карт, ранее такие карты были изготовлены для национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» банка Светлана Кирсанова.
«У нас есть заявки почти от всех топовых вузов на то, чтобы развивать кампусные карты. Это два направления: карты студента и зарплатный проект для сотрудников. Мы можем подключить к кампусной карте разные сервисы, которые нужны конкретному вузу», — сказала С. Кирсанова.
По ее словам, специфика работы по таким проектам состоит в создании технологической возможности прохода по карте в здания, где есть турникеты. «Специфика — отличаются технологически программы на вход, где есть турникеты в зданиях. Пока это вызывает определенные сложности», — пояснила С. Кирсанова.
Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о том, что для сотрудников национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) выпустили кампусную карту «Мир» Сбербанка с приложением карты «Тройка», которая также служит пропуском на территорию учебных корпусов и общежития вуза и ключом доступа к электронному читательскому билету в библиотеке НИУ МГСУ.