Ещё
Сбербанк намерен развивать сервис кампусных карт для российских вузов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк намерен развивать сервис кампусных карт для российских вузов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: АиФ
Сбербанк получил заявки от крупнейших вузов страны на создание кампусных карт, ранее такие карты были изготовлены для национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» банка Светлана Кирсанова.
«У нас есть заявки почти от всех топовых вузов на то, чтобы развивать кампусные карты. Это два направления: карты студента и зарплатный проект для сотрудников. Мы можем подключить к кампусной карте разные сервисы, которые нужны конкретному вузу», — сказала С. Кирсанова.
По ее словам, специфика работы по таким проектам состоит в создании технологической возможности прохода по карте в здания, где есть турникеты. «Специфика — отличаются технологически программы на вход, где есть турникеты в зданиях. Пока это вызывает определенные сложности», — пояснила С. Кирсанова.
Ранее Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о том, что для сотрудников национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) выпустили кампусную карту «Мир» Сбербанка с приложением карты «Тройка», которая также служит пропуском на территорию учебных корпусов и общежития вуза и ключом доступа к электронному читательскому билету в библиотеке НИУ МГСУ.
Агентство «Москва»: последние новости
Закон об освобождении покупателей новых офисов от налога на имущество принят Мособлдумой Сбербанк планирует протестировать возможность оплаты с помощью голоса и идентификации по лицу Упрощенный порядок взыскания административных штрафов до 3 тыс. руб. могут установить для приставов
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии165
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»211
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство19
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса309
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию128
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение