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Аэроэкспресс упростил продажу билетов по семейным и групповым тарифам
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Аэроэкспресс упростил продажу билетов по семейным и групповым тарифам 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
С 9 апреля существенно упростилась покупка групповых и семейных билетов на аэроэкспресс. Компания ввела новую линейку тарифов.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе Аэроэкспресса, в продаже с сегодняшнего дня появились билеты «Семья & друзья». Они действуют на группу из четырех человек. Стоимость билета в одну сторону — 950 рублей, в обе стороны — 1700. В этом случае поездка на одного человека обходится в 237,5 и 212,5 рублей соответственно. Для сравнения: полная стоимость билета на аэроэкспресс составляет 420 рублей.
Ранее в компании также действовали семейные и групповые билеты. Для оформления семейного тарифа необходимо было обратиться в кассу и обязательно предьявить паспорта и свидетельство о рождении детей. Дети не должны были быть старше 18 лет. Групповые билеты (до трех человек) можно было купить у мобильного кассира за 990 рублей.
Новые билеты доступны без предъявления документов — в кассе, у мобильных кассиров, на сайте и в мобильном приложении.
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