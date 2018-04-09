Разыскиваются потерпевшие: аферист «по любви» развел нижегородку на деньги и кредит

Нижегородка Наталья обратилась к юристам после того, как пострадала от рук мошенника — 40-летнего гражданина Армении

— Во время отдыха в кафе состоялось знакомство Натальи с этим мужчиной. Он сразу активно взял ее «в оборот» своими настырными знаками внимания. Сначала он разыграл спектакль «влюбленный джигит», стал изображать ухажера, подарив пару раз цветы и оплатив один раз счет в кафе при последующих непродолжительных свиданиях. А затем, поняв, что имеет дело со святой наивностью, незамедлительно перешел к следующей фазе промысла: завуалированному вымогательству денег, — рассказал Advokat-msk на «Городском форуме».

Мужчина заявил Наталье, что он прораб в крупном строительном бизнесе и сейчас с деньгами туго, но «вот на днях они сдадут объект и получат миллионы». Сначала мужчина выманивал по чуть-чуть: на заправку, на зарплату рабочему и так далее. Наталья давала по 500, 3000, 5000 рублей.

— Настоящей бедой для Натальи стала следующая разыгранная аферистом комбинация: «умирающему родственнику в Армении срочно нужна крупная сумма на операцию: 500000 рублей». Таких денег у нее не было, более того, за свою квартиру она выплачивала ипотеку. Мужчина несколько дней капал ей на мозги, уговаривая и вынуждая взять для него кредит в банке. Обещал честно вернуть долг через 2 месяца. Наталья не смогла устоять и оформила кредит в банке, не взяв расписку, — продолжает юрист. — Разумеется, ни через месяц, ни через второй долг ей не вернулся. Стала накапливаться просроченная задолженность по кредиту. Денег у Натальи на платежи по нему не было. И вот тут-то преступник сбросил маску, поставив ей условие, чтобы вернуть деньги Наталья должна была заключить с ним фиктивный брак, прописав его в своей квартире. Потрясенная женщина испытала сильнейший психологический удар, поняв, наконец, что с ней произошло. С нервным расстройством она угодила в психиатрическую клинику, пробыв там несколько месяцев. Врачам стоило огромных трудов вернуть её к жизни, предотвратив в том числе и попытку самоубийства.

Сейчас решить вопросы с банками Наталье помогают юристы. Было подано заявление в полицию, мужчину даже вызывали для дачи показаний, но так как улик нет — дело возбуждено не было. Юристы и пострадавшая ищут других жертв мошенника и просят их обращаться в полицию, чтобы все-таки постараться наказать «Дон Жуана».